CdM - Rinnovo a 7,5 mln e clausola rescissoria: il punto sul rinnovo di Osimhen

"Sul futuro di Osimhen permane uno stato d’attesa: al momento non ci sono né l’offerta indecente di circa 180 milioni di euro né l’accordo per il prolungamento del contratto". Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che scrive del possibile accordo per il rinnovo del capocannoniere dell'ultimo campionato.

"I contatti telefonici tra De Laurentiis e Calenda sono frequenti. Il Napoli riflette con Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, su una proposta d’ingaggio da 6,5 milioni di euro più 1 di bonus con la possibilità di definire anche una clausola rescissoria (magari intorno ai 100 milioni) valida dall’estate 2024".