CdM - Rinnovo Insigne: manca offerta ufficiale, entourage aspetta e si guarda attorno

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta le parole di De Laurentiis e aggiorna la trattativa sul rinnovo di Insigne: "Decide Insigne? Non è proprio così, la trattativa dovrà essere figlia di un compromesso in cui ciascuno si sentirà accontentato. Le cifre nel calcio sono anche la sintesi della considerazione che un club ha di un proprio tesserato, e Insigne che più volte ha manifestato l’intenzione di chiudere la carriera nella città dove è nato, ha bisogno di sentirsi al centro del progetto. L’accordo sullo stipendio per ora non c’è. Manca un’offerta di rinnovo ufficiale, l’entourage di Insigne aspetta e si guarda attorno".