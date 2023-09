CdM - Rinnovo Osimhen, non c'è accordo totale: cosa manca per la chiusura

Victor Osimhen e il Napoli, avanti insieme? Sì, probabile, anche se non c'è ancora l'accordo totale tra le parti in merito al rinnovo

Victor Osimhen e il Napoli, avanti insieme? Sì, probabile, anche se non c'è ancora l'accordo totale tra le parti in merito al rinnovo. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, c’è ancora un po’ di distanza su clausola rescissoria e diritti d’immagine. Manca solo questo per la chiusura.