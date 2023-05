CdM - Rinnovo Spalletti, questa la proposta di ADL

Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulle mosse del patron per trattenere il tecnico.

Aurelio De Laurentiis oggi dovrebbe dare risposte anche in merito al futuro di Spalletti che ha consegnato alla società l’annuncio in merito alla sua permanenza. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sulle mosse del patron per trattenere il tecnico.

De Laurentiis ha esercitato l’opzione per allungare l’intesa di un altro anno e ha proposto un nuovo contratto più lungo e un po’ più ricco rispetto ai 2,7 milioni di euro percepiti secondo l’intesa sottoscritta nell’estate del 2021, attende che Spalletti sciolga i dubbi che lo tormentano relativi probabilmente al possibile addio di Giuntoli, alle situazioni di Kim e di Osimhen che potrebbe attirare offerte «indecenti» e soprattutto alla difficoltà di ripetere un’annata meravigliosa come quella che volge al termine.