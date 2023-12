CdM - Rinnovo Zielinski, prima di Natale incontro tra club e agente

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta delle prossime mosse del club azzurro

Presente e mercato tra gli obiettivi del Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta delle prossime mosse del club azzurro, che cercherà nelle prossime settimane di avvicinarsi al rinnovo di Piotr Zielinski, in scadenza nel giugno 2024.

"Il Napoli sta lavorando per rinforzarsi con un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa, che a gennaio partirà per la Coppa d’Africa. Qualcosa potrebbe cambiare in difesa, Zanoli dovrebbe andare a trovare più spazio altrove. In estate si fece avanti il Genoa, un’ipotesi che potrebbe riproporsi. Il Napoli poi dovrà sostituirlo per colmare la casella del vice Di Lorenzo. Il mercato e i rinnovi s’intrecciano, prima di Natale dovrebbe esserci un incontro con l’agente di Zielinski per giungere all’intesa".