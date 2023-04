CdM - Rrahmani verso la panchina? Spalletti vuole evitargli ulteriori sovraccarichi

Il Corriere del Mezzogiorno racconta che per quanto riguarda Amir Rrahmani, recuperato per la partita, potrebbe essere scelta la linea della cautela

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre La Gazzetta dello Sport lo schiera tra i probabili titolari stasera in Juventus-Napoli, il Corriere del Mezzogiorno racconta che per quanto riguarda Amir Rrahmani, recuperato per la partita, potrebbe essere scelta la linea della cautela: "Spalletti ha recuperato Rrahmani che ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo ma con un solo allenamento nelle gambe dovrebbe evitare ulteriori sovraccarichi dando spazio alla coppia Kim-Juan Jesus".