CdM - Si teme lungo stop per Raspadori: la prima previsione

Giacomo Raspadori nella giornata di martedì ha terminato anzitempo la seduta d’allenamento a causa di un risentimento muscolare. A parlare dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Soltanto gli esami strumentali di oggi faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio, l’auspicio è che si sia fermato in tempo per ridurre il più possibile il danno subito. Si teme una distrazione muscolare che potrebbe determinare tre-quattro settimane di stop, rimandando il suo rientro in campo a metà marzo.