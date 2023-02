CdM - Sondaggio per Hojlund: il Napoli si cautela per il dopo Osimhen

Sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla dell'attaccante che sta facendo molto bene in casa Atalanta.

"La lotta è serrata e se in Premier puntano l’obiettivo sarà difficile trattenere Osimhen in maglia azzurra l’anno prossimo, grazie alla ingenti risorse che possono mettere in campo. La società partenopea potrebbe pensare anche di offrire il rinnovo a Osimhen, anche se gli attuali 4 milioni rendono la trattativa piuttosto ardua. Ecco perché il Napoli si starebbe cautelando e ha fatto un sondaggio per il danese Rasmus Højlund, 20 anni, in forza all’Atalanta. Quattro gol in 17 partite per il talentuoso giocatore nerazzurro, ma un futuro da campione. Per il momento si gode le gesta di Osimhen: i tifosi azzurri trepideranno solo quest’estate quando arriverà l’inevitabile assalto delle società della Premier.