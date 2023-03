CdM - Spalletti non ha trovato avversario forte come accadde a Sarri con la Juve

Così scrive il Corriere del Mezzogiorno proiettandosi alla sfida Napoli-Lazio che metterà di fronte Spalletti all'ex allenatore azzurro.





" Spalletti non ha trovato un avversario forte come quella Juventus che Sarri non riuscì a spodestare ma sta facendo un’impresa che entrerà nella storia". Così scrive il Corriere del Mezzogiorno proiettandosi alla sfida Napoli-Lazio che metterà di fronte Spalletti all'ex allenatore azzurro.

"Non solo il suo Napoli sta dominando il campionato ma può scrivere pagine importanti anche in Europa, a partire dalla prospettiva concreta di poter raggiungere i quarti di finale superando il turno contro l’Eintracht Francoforte. Prima c’è la Lazio, un avversario che non è riuscito a trovare grande continuità ma ha la qualità per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, ha battuto Milan, Inter e Roma. I biancocelesti dovranno fare a meno dello squalificato Casale".