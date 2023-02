Cdm - Spalletti quasi stizzito in conferenza stampa: una frase è emblematica

Luciano Spalletti cerca di porre un freno a tanta sicurezza, di far tornare tutti sulla terra. Quasi stizzito dice in conferenza

Luciano Spalletti cerca di porre un freno a tanta sicurezza, di far tornare tutti sulla terra. Quasi stizzito dice in conferenza: «Se qualcuno vuole già comprare pasticcini e spumante, va bene, ma noi non li mangeremo fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare in maniera seria: la partita di Empoli un anno fa ha distrutto il lavoro di una stagione intera, che sia da insegnamento. L’abbiamo sofferta moltissimo. Dobbiamo avere gomme piene e andare, perché è una partita complicata». Le sue parole sono state riportate dal Corriere del Mezzogiorno.