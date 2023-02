Cdm - Spezia rinnovato e decimato, ma Spalletti non si fida delle ripartenze di Gotti

La lunga esperienza di Spalletti, che ha vinto il premio Lega Serie A di gennaio, gli insegna che non si può mai abbassare la guardia

La lunga esperienza di Spalletti, che ha vinto il premio Lega Serie A per il mese di gennaio, gli insegna che non si può mai abbassare la guardia, scrive il Corriere del Mezzogiorno che racconta dello Spezia a caccia di punti per la salvezza, con l’obiettivo di tenere lontano soprattutto il Verona che è in crescita: "Lo Spezia è una squadra rinnovata dal mercato, Gotti non potrà contare sullo squalificato Gyasi e ha l’infermeria piena con Zoet, Bastoni, Kovalenko, Ekdal, Zurkowski, Moutinho e Nzola, il miglior marcatore finora. Ci saranno, però, volti ed energie nuove, Shomurodov prelevato dalla Roma e il napoletano Verde, pronto a trascinare lo Spezia dopo il mancato trasferimento al Real Valladolid. C’è anche il ricordo della gara d’andata in cui il Napoli soffrì la compattezza difensiva dello Spezia riuscendo a trovare il gol-vittoria soltanto nel finale con Raspadori.