Cdm su infortunio Mario Rui: "Spuntano tempi di recupero, il Napoli ha una speranza"

I rinnovi vanno avanti in casa Napoli, Mario Rui allungherà il contratto di un altro anno, fino al 2026, l’accordo sarà ufficializzato a Castel Di Sangro. Ieri ha dovuto lasciare il campo al 35’ per infortunio, ha avvertito un risentimento alla coscia destra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Si tratta di un infortunio muscolare da monitorare, la speranza del Napoli è che non si vada oltre le due settimane di stop. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.