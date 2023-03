Cdm su Kvaratskhelia: "Leggiamo cose che ci piacciono"

Ampio focus del Corriere del Mezzogiorno sul talento azzurro Kvara dopo la rete all'Atalanta

Ampio focus del Corriere del Mezzogiorno sul talento azzurro Kvara dopo la rete all'Atalanta: "Di Khvicha Kvaratskhelia cominciamo a sapere tanto e quello che leggiamo ci piace, sono proprio le notizie di vita le mattonelle del mito: KK è modesto; non ci ha ancora detto che se ne vuole andare in Premier, facendoci tremare; esce pochissimo, non fa shopping (pensa quanto gli salterebbero addosso), non si tuffa dalla barca a Capri; ha creato un ponte, anche turistico, fra noi e la Georgia e i soldi non fanno mai male in una città che deve vivere".