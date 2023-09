Cdm su Natan: "Non ha esperienza in Nazionale e fino ad agosto giocava a tre dietro"

Natan non ha avuto l’impatto di Kim che dal primo allenamento non è più uscito dal campo. Viene dal campionato brasiliano

Natan non ha avuto l’impatto di Kim che dal primo allenamento non è più uscito dal campo. Viene dal campionato brasiliano, non ha esperienze in Nazionale, fino ad inizio agosto ha giocato nella difesa a tre ma ha le qualità per dare il suo contributo, soprattutto nell’impostazione del gioco nel corto e nel lungo. Garcia l’ha dichiarato anche in conferenza stampa. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.