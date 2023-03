CdM su Raspadori: Jack può farcela per la trasferta di Torino

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la data da cerchiare in rosso è quella del 19 marzo, quando il Napoli farà visita al Torino.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori lavora per accorciare i tempi di recupero dopo l'infortunio muscolare. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, la data da cerchiare in rosso è quella del 19 marzo, quando il Napoli farà visita al Torino.

"Mancini spera anche di poter contare su Raspadori per la partita contro l’Inghilterra del 23 marzo al Maradona. Il recupero procede bene, s’attende il rientro in gruppo per capire se potrà essere disponibile per la trasferta di Torino. La speranza è concreta, Jack può farcela".