Cdm sui calendari: "Dicembre sarà mese tosto per il Napoli, ecco le partite clou"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta il calendario della prossima Serie A: "Se nella scorsa stagione i mesi di novembre e dicembre sono stati caratterizzati dalla sosta Mondiale, stavolta, invece, sarà tour de force per il Napoli con tante sfide complicate. Dopo la sosta di metà novembre, gli azzurri affronteranno in trasferta l’Atalanta e l’Inter in casa in una settimana intervallata dalla quinta sfida del girone di Champions League.

Dicembre sarà un mese tosto per il Napoli, con la doppia sfida consecutiva contro Inter e Juventus prima di chiudere il girone di Champions League e regalarsi a ridosso del Natale il 23 dicembre un altro big-match all’Olimpico contro la Roma di Mourinho".