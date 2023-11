Cdm sullo striscione: "Non ci si aspettava una cosa del genere dopo lo scudetto"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta lo striscione apparso in città

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commenta lo striscione firmato Curva A apparso in città: "Tornano le contestazioni dei tifosi del Napoli, o almeno una parte di essi abituali frequentatori dello stadio e che partecipano anche alle trasferte. Ieri, all’esterno dello stadio Maradona è apparso uno striscione, firmato Curva A, in cui nel mirino finiscono questa volta i calciatori per gli ultimi deludenti risultati che hanno portato al cambio dell’allenatore.

Di certo non ci si aspettava una cosa del genere, in un momento molto delicato per il Napoli reduce da un cambio di allenatore e da una stagione che non esalta, soprattutto per il gioco espresso in campo, lontano parente di quello ammirato con Spalletti".