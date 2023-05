Cdm - Tegola Lozano: 3 mesi di stop e si pensa anche ad intervento, le ultime

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nelle prossime partite non ci sarà Lozano che ha rimediato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro, la stagione del Chucky è finita quando si è fermato nella gara contro la Fiorentina. Per lui quasi tre mesi di stop. Si punta a mettere Lozano nelle condizioni giuste per ripartire bene in estate, quando dovrà fare la preparazione. Lo staff medico valuta anche l’opzione di un intervento per consolidare il ginocchio interessato se, una volta iniziato il percorso di riabilitazione, sarà opportuno farlo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.