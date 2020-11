CdM - Ultime di formazione: torna Insigne, Gattuso pensa a un nuovo ruolo per Elmas e Zielinski

Ultime di formazione sul Napoli in vista della trasferta di Bologna a partire dal recupero di Insigne: "Il capitano azzurro a Bologna tornerà in campo dal primo minuto; Zielinski, che sta ancora lavorando per raggiungere la migliore condizione, ed Elmas, possono rappresentare anche delle alternative valide a Mertens nel ruolo di sotto punta. Le caratteristiche sono diverse, entrambi sono dei centrocampisti offensivi, potrebbero fornire un contributo prezioso nella ricerca del palleggio più veloce, di soluzioni di qualità per aprire gli spazi". Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.