Cdm - Un dubbio per reparto: le scelte di Spalletti per l'Inter

Spalletti si porta dietro qualche dubbio di formazione che probabilmente scioglierà nella rifinitura di oggi. Olivera è in vantaggio su Mario Rui per contenere la potenza di Dumfries nelle accelerazioni e la sua fisicità nell’uno contro uno, in difesa c’è il dubbio tra la conferma della coppia Kim-Juan Jesus oppure sull’idea di rilanciare Rrahmani, che rientra dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. A centrocampo prende quota il classico trio Anguissa-Lobotka-Zielinski, Politano sul fronte offensivo è in vantaggio su Lozano. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.