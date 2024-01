CdM - Una società che non c'è: il Napoli cambi modello o dipenderà sempre dai risultati

"Una società che non c'è". E' questo il titolo di un editoriale a firma di Vittorio Zambardino pubblicato oggi in edicola dal Corriere del Mezzogiorno

[...] Quando una società piccola cresce e ha bisogno di denaro fresco che non venga da sponsor e biglietti, va in borsa. A Napoli l’idea è bruciata da tentativi del passato andati male. Oggi nulla lo impedirebbe, se non la necessità di un buon momento agonistico. Maggio o giugno dell’anno scorso sarebbero stati il momento migliore. Ma andare in borsa significa sottoporsi a leggi e regole molto diverse da quelle che regolano una società non quotata. Nelle società quotate vigono forme di controllo a garanzia degli investitori - anche se la famiglia potrebbe conservare la maggioranza del capitale. Ma nessun titolare di fondi o di capitali investirebbe su una società non strutturata dove a decidere è un uomo solo. Il management e la sua competenza sono una componente del valore di una società. Quindi l’idea crolla davanti alla prassi quotidiana. Eppure sarebbe una delle migliori vie d’uscita dati questi fattori: una situazione nella quale il mercato televisivo non cresce, un pubblico che non garantisce ricavi importanti, uno sport condannato ad inseguire un mercato del lavoro sempre più dissennato, una situazione anagrafica del capo azienda che richiede che ci si difenda da variabili familiari successorie: tutto questo dato, o hai i soldi o muori. E i soldi ce li ha il mercato".