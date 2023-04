Cdm - Violenza allo stadio dopo cori contro ADL: spaccatura tra gruppi per la Fidelity Card

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la violenza in curva B domenica è esplosa poco dopo il coro contro De Laurentiis

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la violenza in curva B domenica è esplosa poco dopo il coro contro De Laurentiis che ha spezzato il silenzio. All’interno del tifo organizzato c’è una spaccatura tra la parte che ha deciso di sottoscrivere la fidelity card e quella che, invece, rifiuta questo strumento.

Il tema della tessera del tifoso è scottante non solo perché è un requisito fondamentale per acquistare i biglietti di Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League ma dovrebbe anche essere necessaria per tutte le prossime partite interne di campionato.