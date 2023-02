CdM - Voglia di Champions di ADL confermata anche dalla telefonata con un tifoso

Il presidente non si ferma all’obiettivo di riportare lo scudetto a Napoli ma ci tiene tanto anche all’avventura europea.

TuttoNapoli.net

Il presidente non si ferma all’obiettivo di riportare lo scudetto a Napoli ma ci tiene tanto anche all’avventura europea. Sul Corriere del Mezzogiorno si scrive della voglia Champions di Aurelio De Laurentiis: "Agli ottavi di finale gli azzurri affronteranno l’Eintracht Francoforte sesto in Bundesliga. La qualità del gioco espresso, i risultati in campionato, il percorso straordinario nel girone di Champions League, chiuso al primo posto davanti al Liverpool, autorizza il Napoli a sognare un’annata storica anche a livello europeo, provando ad andare oltre gli ottavi di finale, finora il massimo risultato raggiunto dal club. È la prima volta che il Napoli potrà affrontare a questo punto della Champions un avversario che non appartiene alla schiera dei top club dopo i precedenti con Chelsea, Real Madrid e Barcellona.