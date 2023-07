Cdm - Zielinski verso l'Arabia: ha già accettato l'offerta dell’Al Ahli

Piotr Zielinski potrebbe volare verso Gedda, la sede della final four della Supercoppa Italiana ad inizio gennaio

Piotr Zielinski potrebbe volare verso Gedda, la sede della final four della Supercoppa Italiana ad inizio gennaio. I dirigenti dell’Al Ahli hanno comunicato al centrocampista il proprio interesse; Zielinski ha aperto all’ipotesi anche perché la proposta economica sembra molto interessante: un triennale a 12 milioni a stagione. Non c’è ancora l’offerta ufficiale al Napoli, che chiede almeno 25 milioni per il centrocampista classe ’94. La trattativa, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe decollare nei prossimi giorni.