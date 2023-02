Cds - 3 gare in 9 giorni, ipotesi turnover: chi può avere più spazio

Ipotesi turnover per Spalletti ora che lo scudetto si avvicina e ritorna la Champions con diverse gare ravvicinate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ipotesi turnover per Spalletti ora che lo scudetto si avvicina e ritorna la Champions con diverse gare ravvicinate. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il turnover può rappresentare una scelta o anche no, dipende da cosa dirà il libro bianco in settimana e poi anche dalle rotazioni a partita in corso: con la Cremonese, a Mario Rui e a Zielinski sono stati risparmiati gli ultimi 25' - recupero incluso - e pure questa si chiama strategia.