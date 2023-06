CdS - 4 allenatori hanno già detto di no ad ADL: tra questi c'è Ancelotti, il retroscena

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La lista dei 40 nomi è diventata ormai un cult dalle parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis circa il casting per il dopo Spalletti. Tra questi, in quattro hanno già rifiutato, scrive il Corriere dello Sport: "In principio fu Carletto, Ancelotti, un amico con il quale chiacchierare: telefonata di confronto, cosa penso io e cosa tu, e saluti a Florentino. Adios: un po’ quello che ha risposto Thiago Motta a DeLa dopo tre ore a parlare: niente da fare, obrigado. Danke, invece, ha detto Nagelsmann il tedesco. E gracias Luis Enrique: tutte le lingue del mondo. Panchina lunga, sempre".