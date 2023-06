CdS - ADL ha 8 giorni per sfruttare penale Sousa, altrimenti servirà accordo con Iervolino

Sulla questione scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli oggi la questione-allenatore tornerà a essere primaria: il presidente, a un mese preciso dal raduno e dalla partenza per il primo ritiro estivo in programma a Dimaro, deve scegliere il successore di Spalletti.

Sulla questione scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L’uomo che dovrà guidare i campioni d’Italia e soprattutto provare a crescere in Champions, il suo grande sogno. DeLa, da oggi, ha otto giorni di tempo per sfruttare la penale nel caso in cui non trovasse un accordo diverso con Iervolino. Che aspetta. In silenzio. Perché lui sa che tutti sanno".