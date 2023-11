Cds - ADL ha fatto scelta coraggiosa: Mazzarri è reduce da due esoneri in Italia

Il suo uomo è reduce dagli esoneri a Torino e Cagliari e non allena dal 2 maggio 2022, cioè da quando lasciò la Sardegna

De Laurentiis scegliendo Walter Mazzarri per la panchina del Napoli, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha firmato una scelta molto coraggiosa: il suo uomo è reduce dagli esoneri a Torino e Cagliari e non allena dal 2 maggio 2022, cioè da quando lasciò la Sardegna, e di base è sempre stato un ideologo della difesa a tre. Aurelio, però, ha individuato molti punti fondamentali a suo favore nel corso dei primi sondaggi di un paio di giorni fa e poi nelle due ore di colloquio andate in scena ieri in un albergo della Capitale.