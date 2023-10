Cds - ADL ha parlato con Garcia, ma ora basta confronti: serve solo la vittoria

De Laurentiis ieri a Castel Volturno ha parlato anche con Garcia, però senza l’aria del confronto

TuttoNapoli.net

De Laurentiis ieri a Castel Volturno ha parlato anche con Garcia, però senza l’aria del confronto: ormai non è più il momento dei vertici decisivi, basta, ha riavuto la fiducia; il passaggio successivo è il campo. Sono le partite, a cominciare dalla trasferta in programma sabato alle 15 a Verona con l’Hellas: il tempo delle parole e finito, ora servono le vittorie. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.