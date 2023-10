Cds - ADL ha smesso di cercare allenatori dopo Conte, ma c'è una riflessione su Garcia

Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli sta facendo di tutto per supportare Garcia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli sta facendo di tutto per supportare Garcia dopo aver preso atto di tutti - i numerosi - problemi che hanno caratterizzato l’inizio della sua tormentata avventura. E d’accordo, una settimana fa è andato anche in scena il tentativo di invertire nettamente la tendenza con Antonio Conte e la delegittimazione di Rudi è stata pubblica, ma poi De Laurentiis ha deciso di continuare così, e dunque di non interpellare altri profili, altri allenatori, e ha messo il Napoli al centro del suo villaggio. Già. Ma Napoli è anche la città di Eduardo e gli esami non finiscono mai