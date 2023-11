Cds - ADL immarcabile: ieri mattina stava annunciando Tudor, poi è cambiato tutto

Come scrive il Corriere dello Sport, questo è Aurelio De Laurentiis: tremendmente imprevedibile, indipendente, immarcabile, audace

Come scrive il Corriere dello Sport, questo è Aurelio De Laurentiis: tremendamente imprevedibile, indipendente, immarcabile, audace. Ieri mattina era tutto pronto per l’annuncio di Tudor, ma poi la nuova era s’è trasformata in amarcord: e così, a distanza di quattro minuti dal comunicato di esonero di Rudi Garcia pubblicato alle 16.05 sul sito ufficiale del club, alle 16.09 è arrivato il messaggio di Adl su X.