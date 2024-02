CdS - ADL irrompe per salvare il Napoli da una crisetta che può diventare voragine

La giornata di ieri è stata caratterizzata da una doppia conferenza stampa in casa Napoli: prima di Mazzarri, ha preso la parola De Laurentiis.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da una doppia conferenza stampa in casa Napoli: prima di Walter Mazzarri, ha preso la parola Aurelio De Laurentiis. E l'ha fatto per spiegare alcune cose, a cominciare dall'esclusione di Zielinski dalla lista UEFA. Ma non solo per questo, come si legge sul Corriere dello Sport:

"Aurelio De Laurentiis irrompe sulla scena, poco prima che Mazzarri si accomodi al tavolo della conferenza stampa, per cominciare a svelare il suo Napoli, per infiocchettarlo con i propri teoremi, per provare a ripararlo dal vento possente d’una crisetta che è nei fatti e che rischia di trasformarsi in voragine, capace di risucchiare mica solo la gloria".