CdS - ADL non ha fretta per il tecnico: chissà che nasconde nel cilindro

Il quotidiano, parlando delle caratteristiche che dovrà avere il nuovo allenatore del Napoli, non escludi colpi di scena.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Paulo Sousa in pole, con Galtier e Garcia a seguire ma non è finita: lo sottolinea il Corriere dello Sport. Il quotidiano, parlando delle caratteristiche che dovrà avere il nuovo allenatore del Napoli, non escludi colpi di scena.

"Deformazione professionale: un tridente è per sempre, ormai, che si giochi o si progetti, che si attacchi in campo o che si tenti di farlo fuori, tra le pieghe d’un mercato che ha difese chiuse, muri di gomma oppure uomini blindati e (teoricamente) inavvicinabili. Il tridente, eh sì, sta lì: ormai è su quello che conviene ragionare, dopo aver strappato le figurine dall’album dei 40 (presunti) concorrenti; e la selezione naturale - a meno delle cosiddette clamorose e pure improbabili sorprese - non induce a spingersi oltre Ma non è finita fin quando non sarà finita, Adl non ha fretta e nel cilindro, vai a capirlo cosa si nasconde".