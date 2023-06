CdS - ADL non ha mai ricevuto i 5 mln per la tournée in Corea: il retroscena

A svelare il retroscena sul mancato viaggio in Oriente del club azzurro è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Aurelio De Laurentiis non ha mai ricevuto dalla Corea i 5 milioni per la tournée, questo il motivo per cui è saltata. A svelare il retroscena sul mancato viaggio in Oriente del club azzurro è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"In questo caso addirittura Aurelio De Laurentiis avrebbe dovuto incassare un cachet di 5 milioni. Ma dopo aver firmato il contratto, il Napoli non ha ricevuto il bonifico. Tanto è vero che il presidente ha telefonato alla Roma per sconsigliare la partecipazione al tour nel Sud-Est asiatico".