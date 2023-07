CdS - ADL non vende Osimhen neanche per 150 mln: l'ambizione è il rinnovo

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si fa il punto sul futuro dell'attaccante nigeriano.





TuttoNapoli.net

"Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, il manager del calciatore, hanno avuto modo di incontrarsi una settimana fa, di scambiarsi pareri e opinioni sullo scibile umano e poi, chiaramente, di soffermarsi su Osimhen". Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si fa il punto sul futuro dell'attaccante nigeriano.

"Per Victor il presidente del Napoli non è disposto a crollare neanche dinnanzi a gesti di follia: il Psg, la miniera più fiorente, ha scoperto che non sempre è sufficiente lusingare con somme da principi. Per far vacillare Adl non bastano 120 milioni neanche 150, ce ne vogliono (almeno 180), se non 200: però gli effetti di una scelta del genere - forte, autorevole, persino identitaria - si riflettono inevitabilmente sul rinnovo, a cui il Napoli ambisce. Sono interessi allo specchio, non ci sono «vittime» e «carnefici», e De Laurentiis e Calenda hanno avviato quello che si potrebbe chiamare un negoziato a futura memoria partendo da lontano".