CdS - ADL non vuole spendere gran parte dei 50mln della cessione di Kim per l'erede

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis non vuole investire tutta la cifra incassata dal Bayern Monaco per Kim per acquistare l'erede del sud-coreano. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Qualcosa accadrà, persino a breve, perché poi si può aspettare ma mica più di tanto. Il Napoli non vorrebbe investire gran parte dei 50 milioni fruttati dal coreano, è cosa buona e giusta essere prudenti e lungimiranti, e sta inseguendo profili internazionali, di prospettiva, che continuino a renderlo competitivo" si legge sul quotidiano.

Azzurri in ritiro

Quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli. Stamattina i campioni d'Italia tornano ad allenarsi al Patini. Questo il programma odierno: gli azzurri si alleneranno a porte chiuse, mentre al pomeriggio svolgeranno un allenamento a porte aperte dalle 17.30.