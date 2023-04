CdS - Al Maradona andrebbe esposto il cartello "Ah, che vi siete persi!'"

Lo spettacolo andrà in scena al Maradona, che il giornalista paragona al San Carlo

© foto di Federico De Luca

Il Napoli approda al confronto decisivo con il Milan "come se questa fosse l’occasione vera della consacrazione, non un atto meritato con una stagione davvero storica, altro che Champions, che la squadra e la città non avevano mai vissuto prima". A sottolinearlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Italo Cucci: "E invece - prosegue -, ecco gli insensati trionfetti snocciolati per settimane togliendo all’epilogo la giusta, sacrosanta eruzione di felicità. Ecco le sfide europee costruite in barba al campionato consentendo una replica beffarda del Verona, diventato fatale non solo per il Milan; ecco le bizze dozzinali con il popolo che si autosilenzia creando dispetto in Spalletti; ecco l’annunciata santa alleanza fra club e tifosi come se fossero questi gli autori dell’eventuale successo".