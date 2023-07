CdS - Al Napoli potrebbero servire due centrocampisti: il motivo

Il motivo, sottolinea il Corriere dello Sport, è la possibile partenza di Diego Demme.

Il Napoli potrebbe ritrovarsi nella condizione di dover acquistare due centrocampisti in questo ultimo mese di mercato. Il motivo, sottolinea il Corriere dello Sport, è la possibile partenza di Diego Demme.

"Demme sa di essere finito in un cono d’ombra, alle spalle di Lobotka, nel quale si rischia di restare soffocati come nell’ultima stagione. E se per caso dovessero presentarsi ancora dalla Germania (Herta Berlino), il desiderio di rimettersi in gioco finirebbe chiaramente per avere il sopravvento. A quel punto, al Napoli non mancherebbe più un centrocampista, ne servirebbero due. Com’è quella storia: non è finita finché non è finita? Un mese all’alba".