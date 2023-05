CdS - Alla Juve già si parla della convivenza Allegri-Giuntoli: il retroscena

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivare a Giuntoli è un obiettivo concreto per la Juve, almeno per una parte della Juve, senza paura degli effetti interni che potrebbe avere, convivenza tutta da scoprire con Allegri inclusa. Tutelare, per così dire, Max con un dirigente che conosce e apprezza da una vita come Rossi è l’alternativa che resta in piedi magari ragionando su base annuale e non triennale.

A porre la parola fine in questo delicato processo decisionale non sarà però Allegri, che senza troppi giri di parole si è espresso in conferenza stampa: «Giuntoli? La scelta del ds non è mia, è della società, se la farà, con chi la farà. Quando sceglieranno, me lo comunicheranno». Amen, la società fa la società, l’allenatore fa l’allenatore. Tanto semplice che sembra quasi impossibile da credere.