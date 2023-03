CdS assicura: "ADL non ha alcuna intenzione di cedere Kvaratskhelia"

Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla delll'attaccante

Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cedere le sue stelle Kvaratskhelia. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sull'attaccante scrive: "Kvaratskhelia in questa fase non ha prezzo, è così che rispondono i diretti interessati e gli operatori, ma in attesa dell'estate e delle offerte eventuali che arriveranno a De Laurentiis è possibile dire che il suo cartellino abbia ormai scalato la vetta dei 120 milioni. Da 11,5: +943%, acqua minerale che diventa champagne.