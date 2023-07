CdS - Avesse il patentino, ADL farebbe anche l'allenatore: per lui nessuno è indispensabile

C'è sempre di più Aurelio De Laurentiis al centro del villaggio Napoli, a maggior ragione dopo l'addio di Giuntoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

C'è sempre di più Aurelio De Laurentiis al centro del villaggio Napoli, a maggior ragione dopo l'addio di Giuntoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Il piano A, che sta per Aurelio, è decollato in epoca non sospetta, più o meno diciannove anni fa, ed è fedelmente rimasto eguale a se stesso, ruota intorno a una figura centrale – la sua – un visionario che si vuole un gran bene, e lascia che poi i satelliti gli girino intorno.

Avesse il patentino di allenatore, De Laurentiis si accomoderebbe anche in panchina, per (ri)mettersi in gioco e dimostrare che in fin dei conti nessuno è indispensabile, tranne uno: che ci mette i soldi, anche le idee, una certa personalità che diventa urticante e comunque un decisionismo che non conosce limiti, né prudenza".