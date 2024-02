Cds avvisa: "A Cagliari stadio elettrico e rivalità per mettere alle corde il Napoli"

Il Cagliari va alla ricerca di una vittoria difficilissima ma vitale per le ambizioni di salvezza e deve aggrapparsi forte alla carica dei nuovi arrivati

Il Cagliari va alla ricerca di una vittoria difficilissima ma vitale per le ambizioni di salvezza e deve aggrapparsi forte alla carica dei nuovi arrivati Mina e Gaetano, all’esperienza di Lapadula e all’imprevedibilità di Luvumbo "in un poker d’assi che Claudio Ranieri è pronto a calare per mettere in scacco il più quotato avversario", scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando l'elettricità dell' Unipol Domus:

"ci sarà uno stadio ancora una volta al colmo della capienza e quella voglia di mettere alle corde un avversario di fascia superiore. Con in più quella rivalità tra le due piazze che renderà il tutto ancora più intenso. Sarà una partita vietata ai deboli di cuore quella tra rossoblù e azzurri perché nessuna delle due compagini in lotta vorrà perdere terreno. L’avversario, a leggere i nomi in rosa, fa paura ma in questo momento gli isolani non possono permettersi di guardare in faccia nessuno".