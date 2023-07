CdS avvisa: "Osimhen non è sereno: sperava di chiudere subito il rinnovo"

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul momento vissuto dall'attaccante classe '98

Victor Osimhen non è sereno: sperava di chiudere presto la questione rinnovo. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul momento vissuto dall'attaccante classe '98: “Anche le vibrazioni interne lo percepiscono di umore così così; non esattamente sereno: ha detto di voler restare a Garcia e a chiunque abbia letto la dichiarazione d’amore azzurro nell’intervista rilasciata in Nigeria prima di rientrare e si aspettava di concludere presto la questione.

I tempi, invece, si sono allungati: la distanza resta. Del resto sono notevoli i punti in ballo: l’inserimento di una clausola e il valore della stessa, l’ingaggio, le proporzioni tra i termini e la maxi valutazione di 200 milioni del cartellino stilata da Adl”.