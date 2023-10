Cds boccia l'arbitro Turpin: "Non vede il rigore e i giocatori del Real quasi lo convincono"

Voto 5 nella moviola del Corriere dello Sport così motivato

"Non brillantissima la partita di Turpin, la sua esperienza a volte ha fatto cilecca. Non vede il rigore per il Napoli (la faccia nei confronti dei giocatori del Real è quasi compiacente, “non so cosa ci sia da vedere”). Recupero: 6’ (1’+5’)". Voto 5 nella moviola del Corriere dello Sport così motivato: "Corretto il rigore assegnato al Napoli.

Brisard chiama Turpin all’OFR, tocco con il braccio sinistro di Nacho su incursione di Osimhen. Il fatto che il pallone colpisca prima un’altra parte del corpo (il piede destro) non conta nel momento in cui le braccia sono in posizione poco consona (non è braccio d’appoggio), larghe (sono fuori dalla silhouette ), che rendono il corpo “innaturalmente più grande”.