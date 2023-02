CdS boccia Orsato: "Spocchioso e sufficiente, schiavo del personaggio che s'è creato"

Daniele Orsato è tornato ad arbitrare l'Inter. E' solo la seconda volta dopo quell'ormai celebre Inter-Juventus 3-2 in cui fece guai, anche per il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Orsato è tornato ad arbitrare l'Inter. E' solo la seconda volta dopo quell'ormai celebre Inter-Juventus 3-2 in cui fece guai, anche per il Napoli. E il Corriere dello Sport oggi in edicola boccia la direzione arbitrale del fischietto di Schio: "Non bene Orsato, il rigore non dato al Bologna (beffa dopo quello che ha avuto contro a Genova settimana scorsa) vede l’internazionale di Schio (a volte troppo schiavo del personaggio che si è creato) due volte colpevole: perché ha valutato (male) quel tocco di mano in campo e perché l’ha snobbato, con spocchia e sufficienza, al monitor”.