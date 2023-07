CdS - Bonifico da 50 mln in arrivo per il Napoli: si attende l'annuncio per Kim

Non ha dubbi sull'addio del difensore l'edizione odierna del Corriere dello Sport

A breve arriverà l'annuncio ufficiale del passaggio di Kim Min-Jae al Bayern Monaco. Non ha dubbi sull'addio del difensore l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nell'elenco dei convocati non c'è Kim. E ci mancherebbe: il Bayern ha messo in moto il meccanismo della clausola, è in contatto costante con gli uomini del club azzurro e non resta che attendere l'annuncio ufficiale. Il bonifico da 50 milioni è in arrivo e Minjae, dopo un po' di vacanza, raggiungerà la sua nuova squadra il 26 luglio a Tokyo.

In Giappone. In occasione di una tournée che partirà con l'amichevole contro il City di Haaland al New Japan National Stadium. Già tutto esaurito nonostante i prezzi dei biglietti: da 258 a 517 euro. Per una partita tra amici molto prestigiosi".