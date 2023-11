CdS - C'è anche Calzona tra le alternative a Tudor: i tre nomi

Sul Corriere dello Sport si analizzano le eventuali alternative a Igor Tudor, oggi primo candidato alla panchina del Napoli

"Ieri al Maradona, in Tribuna Autorità, De Laurentiis ha visto la partita in compagnia di Fabio e Paolo Cannavaro: erano seduti qualche fila più su e Aurelio, da perfetto padrone di casa, li ha invitati ad avvicinarsi". Sul Corriere dello Sport si analizzano le eventuali alternative a Igor Tudor, oggi primo candidato alla panchina del Napoli: "Dopo le vittorie a Dubai e in Cina, Cannavaro senior ha allenato il Benevento subentrando in corsa nel pieno di un’altra tempesta: con tutto il rispetto, però, non aveva la qualità dei signori campioni d’Italia, e dalla sua ci sono la filosofia giochista, la difesa a quattro, la possibilità del tridente, un carisma gigantesco, la conoscenza dell’ambiente, la modernità di chi studia e s’aggiorna.

La fame e anche il sogno di guidare la squadra del cuore. Romanzi del cuore anche quelli di Walter Mazzarri, l’uomo delle notti di Champions dei Tenori, e di Francesco Calzona detto Ciccio, ex vice di Sarri e collaboratore di Spalletti a Napoli, ora ct della Slovacchia, un pozzo di tattica che Mertens, dopo la trasformazione in centravanti, ha ringraziato pubblicamente per avergli cambiato l’esistenza. Loro sono le soluzioni praticabili.