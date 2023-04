CdS - C'è un dato che rende ancora più speciale la stagione di Osimhen

"Osimhen ne ha segnati (complessivamente) venticinque, pur dovendo starsene a guardare per un bel po’, dieci partite".

Victor Osimhen ha segnato ben 25 gol, nonostante abbia saltato 10 partite. Un dato che rende ancor più speciale la sua stagione, scrive il Corriere dello Sport: "Osimhen ne ha segnati (complessivamente) venticinque, pur dovendo starsene a guardare per un bel po’, dieci partite, che sarebbero state utili per arricchire la propria media e sistemarlo nell’Olimpo, dove comunque si è adagiato dolcemente: per starsene in pace con se stesso, però, il principe del gol di una classifica cannonieri che in campionato gli appartiene indiscutibilmente, ci ha pure sistemato cinque assist".