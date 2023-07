CdS - Costa 40 mln ma è la seconda scelta: il punto su Le Normand

Sul Corriere dello Sport si parla dell'interesse del Napoli per il centrale della Real Sociedad

Robin Le Normand è la seconda scelta dopo Kilman. Sul Corriere dello Sport si parla dell'interesse del Napoli per il centrale della Real Sociedad: "Robin Le Normand, che pure costa 40 milioni, che pure è di spessore, che aggiunge al proprio curriculum il recente in vissuto nella nazionale spagnola, sta appena un filino dietro, con quella sua autorevolezza che comunque sarebbe rassicurante per una squadra decisa a difendere lo scudetto e ad avere un ruolo anche centrale all'interno della Champions League.