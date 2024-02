Cds dà 6 al mercato: "Quattro innesti, ma nessun grande giocatore"

Il voto al mercato del Napoli per il Corriere dello Sport è un 6 pieno. Ecco il commento

Il voto al mercato del Napoli per il Corriere dello Sport è un 6 pieno. Ecco il commento: "Quattro innesti per rilanciare le speranze-Champions. Nessun grande giocatore, ma solo elementi che possono far comodo a Mazzarri, a cominciare da Ngonge. Da seguire con interesse Traore, che nell’Empoli e nel Sassuolo aveva mantenuto un rendimento elevato, mentre in Inghilterra, nel Bournemouth, ha deluso".